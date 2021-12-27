السلطات الإماراتية تعتقل ثلاثة إسرائيليين بسبب أكياس الشكولاتة والنبيذ وأيفون

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ذكرت القناة 12 العبرية صباح اليوم الاثنين، أن السلطات الإماراتية اعتقلت مؤخراً ثلاثة إسرائيليين بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية.
ووفقاً للقناة العبرية، اعتقل ثلاثة إسرائيليين في دبي، بعد ضبطهم متلبسين بسرقة منتجات من الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية.
وأشارت الصحيفة إلى من بين المضبوطات مع الإسرائيليين الثلاثة، زجاجات كحول باهظة الثمن، وأكياس شوكولاتة غالية الثمن، وفي حالة واحدة هاتف آيفون مطلي بالذهب.