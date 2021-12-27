لماذا انفجرت الفنانة أحلام بالبكاء في حفلها موسم الرياض ؟

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أحلام كشفت كواليس حفلها الأخير في موسم الرياض، ونشرت على حسابها بتويتر عدة صور من كواليس الحفل، ووجهت الشكر لعدد من فريق عملها وللجمهور، وكشفت احساسها في الحفل وسبب بكائها على المسرح.
ونشرت الفنانة أحلام عدة صور من كواليس حفلها الأخير في موسم الرياض، ووجهت الشكر لعدد من الأشخاص بعد مساهمتهم في الحفل، ومنهم شركة “بنش مارك” المنظمة للحفل وقالت:” شكراً للشركة الكبيرة بانش مارك وعلى رأسها البركة العم زكي حسنين دينموا الحفل الذي لايرضى بالقليل ولا يرضى الا ان يكون القمة وابنه محمد زكي حسنين النموذج الاجدر للشاب الطموح عندما اراه افخر بان في شباب همهما النجاح وبكفائة عالية شكراً لاني بينكم في موسم الرياض”.
وتابعت أحلام في رسائلها:” كما اود ان اشكر قائد فرقتي الموسيقية امير عبد المجيد وكل اعضاء فرقتي الموسيقية، الايقاعات الكورال، على كل ما بذلوه من مجهود جبار من لبروفات الى لايف المسرح وليلة الحفل الحالم كانها ليلة من الف ليلة وليلة بوجودكم جمهوري كالشمعة تنير ليلتي لهم مني كل التقدير والاحترام”.
ونشرت أحلام صور فريق عملها ووجهت لهم الشكر وقالت:” شكراً للجنود المجهولين جنود تعمل كالخلية الواحدة وبحب مها الحاج مديرة مكتبي وعبدالرحمن العثمان المشرف العام ع الالبوم والمشرف على بروفات الحفل وحسن غدار المخرج لكليبات الالبوم والمشرف على لوحات المسرح نايف اليوسف مدير اعمالي وفريق العمل بالكامل”.
أحلام تعلن مفاجأة مع نوال الكويتية في 2022
وعلقت أحلام على فيديو بكائها في حفلها بموسم الرياض، وقالت في تصريحات لها مع قناة mbc إنها تأثرت للغاية بعدما رأت ابنة الشاعر الراحل مساعد الرشيدي في الحفل، بالإضافة إلى تأثرها بنجاح الحفل واستقبال الجمهور لها، وكذلك لكونها أول مطربة تقدم ألبومها بالكامل في حفل تدشين له في الرياض، وأعلنت عن تجهيزها لمفاجأة مع الفنانة نوال الكويتية بحفل خاص ومشترك بينهما في بداية العام الجديد، بالإضافة إلى تجهيزها مفاجأة في حفل “تريو الرياض” والذي يضم 12 فنان وفنانة غيرها.