حضرموت:مسئول بمديرية غيل باوزير يلتقي القائمين على شُعب التعليم الفني ويؤكد على الاهتمام بالمتفوقين

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التقى اليوم الاثنين سالم عبدالله العطيشي باوزير المدير العام لمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت ، بمدير شُعب التعليم الفني اديب الحضرمي، ومحمد عبدالقادر بامطرف نائب مدير شعب التعليم الفني احمد بكران المدير المالي للشُعب وهالة باقويقو المدير التنفيذي لمؤسسة روافد للتنمية والطلاب المتفوقين في العام الدراسي 2020-2021م، وذلك في لفتة تشجيعية للطلاب المتفوقين في الشُعب الفنية بالمديرية.
و رحب المدير العام للمديرية بالأخوة الحاضرين معبراً عن شكره وتقديره بالانجاز الذي تحقق واحتلال عدد أربعة طلاب أوائل على مستوى المحافظات المحررة.. مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل الطلاب وتشجيع ودعم أسرهم إضافه الى إدارة الشُعب وجهود مؤسسة روافد في هذا الجانب.
واكد في حديثه على ضرورة الاهتمام بمثل هذه المخرجات والاستفادة منهم في العملية التعليمية وتأهيلهم لخدمة المديرية وأبنائها وتطوير الشُعب بالمديرية .
واستعرض اديب الحضرمي نشاط الشُعب طيلة الاربع سنوات منذ تأسيسها وأكد أن هذه الزيارة للمدير العام في مكتبه لما لمسناه من وقفه داعمة ومشجعة والدعم المعنوي للإدارة والطلاب على طريق التعاون بين السلطة المحلية وإدارة الشُعب في الأولوية في عملية التعاقدات التوظيفات للمتفوقين.
كما تم طرح مناقشة الترتيبات لعمل حفل تكريمي لائق لهذه المخرجات المتفوقة
وتحدث كلا من هالة باقويقو ومحمد عبدالقادر بامطرف وأحمد بكران عن الدور الذي يقدم والهادف إلى تطوير الشُعب والتطلعات القادمة وتوسيع نشاطها.
كما تحدث الطلاب المتفوقين وعبروا عن مشاعرهم الفياضة لتحقيق هذا الانجاز ووقوف اسرهم إلى جانبهم ودعمهم في ظل هذه الظروف للمثابرة للتحصيل العلمي واملهم في مواصلة التعليم والتحصيل العلمي لخدمة المديرية.
في ختام اللقاء أكد المدير العام وقف السلطة المحلية إلى جانب ادارة الشُعب والسعي لتطويرها ودعم كل القطاعات التعليمية في المديرية.