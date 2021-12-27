من الساحل الغربي الى الساحل الشرقي.. الدفع بقوات عسكرية مدعومة اماراتيا الى شبوة لتحرير مديريات ”بيحان“

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت ألوية العمالقة ـ إحدى تشكيلات القوات المشتركة المدعومة من التحالف ـ الدفع بقوات عسكرية من الساحل الغربي لليمن إلى محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.



وقالت الألوية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قوات تابعة لها غادرت الساحل الغربي (الحديدة) متجهة نحو الساحل الشرقي بمحافظة شبوة.



وأوضحت أن هدف هذه القوات العسكرية تحرير المديريات التي سقطت بيد مليشيات الحوثي في شبوة.



من جهتها قالت مصادر عسكرية، إن قوات كبيرة من ألوية العمالقة وصلت إلى نقطة "وادي حسان" في ضواحي "زنجبار" في طريقها إلى عتق عاصمة محافظة شبوة.



وكان الحوثيون قد سيطروا على مديريات بيحان شمال غرب محافظة شبوة، في سبتمبر الماضي.