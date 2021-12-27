أمير سعودي يوجه أصابع الاتهام للحكومة اللبنانية بعد فيديو التحالف حول تورط حزب الله في اليمن تحرك أمريكي تركي لتقويض نفوذ ايران وروسيا درجات الحرارة تنخفض تحت الصفر في هذه المناطق في السعودية محادثات مكثفة مع محمد صلاح وطلب غريب لقبول التجديد مع ليفربول السلطات الإماراتية تعتقل ثلاثة إسرائيليين بسبب أكياس الشكولاتة والنبيذ وأيفون وفاة فنانة سعودية شهيرة خارج المملكة لماذا انفجرت الفنانة أحلام بالبكاء في حفلها موسم الرياض ؟ من الساحل الغربي الى الساحل الشرقي.. الدفع بقوات عسكرية مدعومة اماراتيا الى شبوة لتحرير مديريات ”بيحان“ تراجع كبير في فارق الصرف بين عدن وصنعاء والعملة تواصل التعافي «أسعار الصرف مساء اليوم» بماذا وجه الرئيس هادي محافظ شبوة الجديد وماذا قال العولقي عقب ادائه اليمين الدستورية؟
أعلنت ألوية العمالقة ـ إحدى تشكيلات القوات المشتركة المدعومة من التحالف ـ الدفع بقوات عسكرية من الساحل الغربي لليمن إلى محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.
وقالت الألوية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قوات تابعة لها غادرت الساحل الغربي (الحديدة) متجهة نحو الساحل الشرقي بمحافظة شبوة.
وأوضحت أن هدف هذه القوات العسكرية تحرير المديريات التي سقطت بيد مليشيات الحوثي في شبوة.
من جهتها قالت مصادر عسكرية، إن قوات كبيرة من ألوية العمالقة وصلت إلى نقطة "وادي حسان" في ضواحي "زنجبار" في طريقها إلى عتق عاصمة محافظة شبوة.
وكان الحوثيون قد سيطروا على مديريات بيحان شمال غرب محافظة شبوة، في سبتمبر الماضي.