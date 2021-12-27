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تراجع كبير في فارق الصرف بين عدن وصنعاء والعملة تواصل التعافي «أسعار الصرف مساء اليوم»

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين:

في صنعاء 

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 601

شراء السعودي 158

بيع السعودي 158.30

أسعار الصرف في عدن

الدولار

 شراء 823

بيع 840

السعودي

شراء 216

بيع 220

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