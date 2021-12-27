تراجع كبير في فارق الصرف بين عدن وصنعاء والعملة تواصل التعافي «أسعار الصرف مساء اليوم»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين:
في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 601
شراء السعودي 158
بيع السعودي 158.30
أسعار الصرف في عدن
الدولار
شراء 823
بيع 840
السعودي
شراء 216
بيع 220