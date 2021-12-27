بماذا وجه الرئيس هادي محافظ شبوة الجديد وماذا قال العولقي عقب ادائه اليمين الدستورية؟

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، محافظ شبوة الجديد بتفعيل العمل التنفيذي والخدمي والميداني وتوحيد الجهود المجتمعية بالمحافظة.
كما وجه بتعزيز اللحمة وتوحيد النسيج المجتمعي في شبوة لمواصلة الانتصار وتحرير ما تبقى من مديرياتها ورفع المعاناة عن ابنائها لتتجاوز تحدياتها.
وأدى اليمين الدستورية صباح اليوم امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عوض محمد عبدالله العولقي وذلك بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة شبوة.
وعقب أداء اليمين الدستورية، وجه الرئيس المحافظ العولقي بما يلزم .. مثمنا صمودها وبسالة ابناءها ومواقفهم المشرفة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الايرانية
وأكد الرئيس على أهمية تضافر الجهود المجتمعية المختلفة لأبناء شبوه لتحرير ما تبقى من مديريات المحافظة.. مشدداً على إيلاء شبوة كل الرعاية والاهتمام لتحتل مكانتها التي تمثلها على الخارطة اليمنية، بحسب وكالة سبأ.
من جانبه عبر محافظ شبوة عن سروره بهذه الثقة التي منحت له.. مؤكدا بانه سيبذل قصارى جهوده لخدمة للمحافظة وابنائها وتنفيذ توجيهات الرئيس الرامية لمصلحة شبوة وابنائها.
وأشار المحافظ العولقي إلى أن توجيهات الرئيس تعتبر أولويات لتجاوز العقبات وبرنامج عمله القادم حتى تحقيق كافة التطلعات واستعادة مكانة شبوة في إطار اليمن الاتحادي المنشود،حد تعبيره.
واصدر هادي مساء السبت قرارات جمهورية قضت بتعيين العولقي محافظا لشبوة، وتعيين المحافظ السابق محمد صالح بن عديو مستشارا للرئيس، وهو المنصب الذي اعتذر بن عديو عن قبوله.
ولاقت قرارات الرئيس تلك، غضبا شعبيا واسعا، كونها جاءت تحت ضغوط خارجية، لابعاد بن عديو من منصبه، رغم ما حققه الرجل من انجازات خلال 3 اعوام، وتعيين العولقي بدلا عنه، وهو شخصية معروفة بولائها للامارات وكان مقيما في ابوظبي خلال الفترة الماضية.