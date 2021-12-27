بعد ما عرضه المتحدث بإسم التحالف.. مطار صنعاء يستقبل 3 رحلات جوية اليوم والحوثيون يتراجعون

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قالت مصادر إعلامية أن 3 رحلات جوية للأمم المتحدة استقبلها، اليوم الاثنين، مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

وبحسب قناة العربية فإن الحوثيين تراجعوا عن تعنتهم بإغلاق مطار صنعاء،امام الرحلات الاممية.

يأتي ذلك بعد، عرض المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي عصر امس الاحد، صورا تثبت "استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية"، فضلاً عن "تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من المطار".

وأفاد العميد المالكي أن "قصف مطار صنعاء من جانب التحالف استهدف مخزنا للمسيرات"، وأن "التحالف ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية للمطار"، ولاسيما في يتعلق باستقبال رحلات الأمم المتحدة.

وقال المالكي مهددا : "سنسقط الحصانة عن أي مكان مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات".

وبث التحالف في وقت سابق جانباً من فيديو كشفه عن تحويل مطار صنعاء لقاعدة عسكرية.