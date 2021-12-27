مسؤولون في مأرب النازحون يتعرضون لإبادة جماعية بصواريخ المليشيات الحوثية

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كثفت مليشيا الحوثي من هجماتها على مخيمات النازحين في مأرب، وقتلت 3 مدنيين وأصابت 8 آخرين (السبت)، ووفقاً لحقوقيين فإن مليشيا الانقلاب الإرهابية تستهدف بشكل يومي مخيمات النازحين التي تؤوي أكثر من 2.8 مليون نسمة.

وقال مسؤولون محليون في مأرب لـ«عكاظ»، إن المليشيا الحوثية تستهدف بشكل مباشر ومتعمد النازحين في المخيمات، مؤكدين غياب المنظمات الأممية والدولية عن دعم النازحين.

وأوضح المسؤولون أن النازحين يتعرضون لإبادة جماعية وسط صمت دولي مريب، مطالبين مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لوضع حد للانتهاكات الحوثية.

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أكدت في دراسة مسحية أن عدد النازحين في المناطق المحررة في اليمن بلغ 445410 أسر نازحة بما يعادل مليونين و827 ألفاً و686 نازحاً، مؤكدة أن 78 ألفاً و668 أسرة، مؤلفة من 403 آلاف و381 شخصاً يتواجدون في المخيمات فيما البقية بالمنازل.

ولفتت إلى أن النازحين يتوزعون على 548 مخيماً في 13 محافظة يتواجد فيها 403381 نازحاً، و902 تجمع سكاني يتواجد فيها النازحون في البيوت.

وأفادت بأن 477 مخيماً بحاجة الى دعم في الإدارة وبناء القدرات، مؤكدة أن قاطني 79 مخيما مهددون بالطرد، في حين أن 77235 أسرة نازحة تسكن في المنازل مهددة بالطرد، منها 51001 أسرة بسبب عدم القدرة على دفع الإيجارات و26234 أسرة، بسبب التوتر مع المجتمع المضيف، نتيجة لعدم استهداف المجتمع المضيف في المساعدات.

وذكرت أن 289 مخيماً تضم 33888 أسرة بنسبة 58% من المخيمات و43% من الأسر مهددة بالسيول والفيضانات من إجمالي عدد المخيمات والأسر بالتوالي.

وأشارت الدراسة إلى أن 4089 طفلاً يعانون من سوء التغذية من الدرجة الأولى أي بمعدل طفل واحد مصاب بسوء التغذية الحاد (الدرجة الأولى) من بين 10 أطفال في مخيمات النازحين، فيما ينتشر مرض الحصبة في 21% من المخيمات والكوليرا 15% فيما يتعرض الأطفال للإسهال الدومي في 14% من المخيمات و7% ينتشر فيها الجرب، و48% تنتشر فيها أمراض جلدية مختلفة، و61% ينتشر فيها إسهال مائي كما أن 56% من المخيمات تنتشر فيها الملاريا