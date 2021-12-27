تفاصيل عن أبو علي الحاكم... «دمية حزب الله» الإرهابي مسؤولون في مأرب النازحون يتعرضون لإبادة جماعية بصواريخ المليشيات الحوثية نجاحات «التحالف» في اختراق قيادات المليشيات تفاقم خلافاتهم وحالات رعب في صفوفها تحسن كبير في قيمة الريال اليمني.. تعرف على اخر تحديثات أسعار الصرف رسميا.. تسمية احد شوارع نيويورك باسم الرئيس ”الشهيد ابراهيم محمد الحمدي“ حدوث تسريب في أنبوب نفط "صافر" وتحذير من كارثة إعتقالات في محيط دوائر عليا بعد اختراق التحالف للحوثيين أربك قياداتهم "التحالف" ينفذ ضربات جوية بعد عملية نقل أسلحة ويطالب المدنيين بعدم الاقتراب من هذا الموقع في صنعاء ضربات موجعة لطيران التحالف تفتك بقيادات حوثية غرب تعز يبلغ ثمن إحداها 5 ملايين جنيه.. صحيفة بريطانية تسلِّط الضوء على “أسطول” سيارات محمد صلاح
شهدت العملة المحلية تحسن كبير، في التعاملات المسائية اليوم الأحد، في العاصمة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب مصادر مصرفية فان الريال اليمني شهد تعافِ وتحسن بالتزامن مع أنباء عن إقتراب إعلان وديعة نقدية من السعودية إلى البنك المركزي اليمني.
وأضافت المصادر أن الدولار الأمريكي تراجع إلى 830 ريالا للشراء، و840 ريالا للبيع، في حين تراجع سعر الريال السعودي 218 ريالا للشراء، و220 ريالا للبيع.
وتراجعت خلال الأيام الماضية، حدة المضاربة والطلب على العملة الأجنبية، في الأسواق المحلية، مقارنة بالأسابيع الماضية. حيث انهار الريال بشكل غير مسبوق ووصل الدولار الواحد إلى أكثر من 1700 ريال يمني رافق ذلك إرتفاع جنوني في الأسعار وغضب وتظاهرات في عدد من المدن اليمنية.