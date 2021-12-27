تحسن كبير في قيمة الريال اليمني.. تعرف على اخر تحديثات أسعار الصرف

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شهدت العملة المحلية تحسن كبير، في التعاملات المسائية اليوم الأحد، في العاصمة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب مصادر مصرفية فان الريال اليمني شهد تعافِ وتحسن بالتزامن مع أنباء عن إقتراب إعلان وديعة نقدية من السعودية إلى البنك المركزي اليمني.

وأضافت المصادر أن الدولار الأمريكي تراجع إلى 830 ريالا للشراء، و840 ريالا للبيع، في حين تراجع سعر الريال السعودي 218 ريالا للشراء، و220 ريالا للبيع.

وتراجعت خلال الأيام الماضية، حدة المضاربة والطلب على العملة الأجنبية، في الأسواق المحلية، مقارنة بالأسابيع الماضية. حيث انهار الريال بشكل غير مسبوق ووصل الدولار الواحد إلى أكثر من 1700 ريال يمني رافق ذلك إرتفاع جنوني في الأسعار وغضب وتظاهرات في عدد من المدن اليمنية.