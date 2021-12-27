رسميا.. تسمية احد شوارع نيويورك باسم الرئيس ”الشهيد ابراهيم محمد الحمدي“

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وافق المجلس البلدي في منطقة برونكس بمدينة نيويورك على تغيير اسم أحد شوارع المدينة باسم الرئيس اليمني الشهيد / إبراهيم محمد الحمدي.

وجاء التصويت النهائي على القرار ،، بعد ستة أشهر من التصويت الجزئي.

وقد تبنى الكابتن طيار يحي أحمد عبيد، رئيس إدارة حركة التحكم (الملاحة الجوية) في مطار جون كينيدي، مشروع تغيير الاسم حتى تمكن من الحصول على موافقة المجلس البلدي في برونكس، والذي يمثل أكثر من 150 ألف شخص من سكان المنطقة.

ويقع الشارع بين “كروغر” و”رينلاندر”، ومن المفترض أن تبدأ وزارة النقل الأمريكية بتنفيذ المشروع، فيما يتعلق بتغيير اللافتات المرورية المؤدية للشارع، ومن المفترض، ايضاً، أن يظهر الاسم الجديد على خريطة “غوغل” للبحث.

وقد طلب الخبير الجوي اليمني عبيد تأجيل مراسم الاحتفال بتغيير اسم الشارع حتى تتمكن أسرة الرئيس الشهيد ابراهيم محمدالحمدي من الحضور من صنعاء.

وقد جاءت تسمية الشارع باسم الرئيس اليمني ابراهيم الحمدي ضمن مشروع واسع لتغيير تسمية شوارع أخرى في نيويورك، بأسماء زعماء وشخصيات أمريكية وغير أمريكية وخاصة من كان لهم حضور فاعل وتأثير ايجابي او بصمات داخل بلدانهم

ويعمل راعي مشروع تغيير الأسم، الخبير الجوي عبيد، في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ويحظى بعلاقات وطيدة داخل أمريكا .

وقال عُبيد أن أعضاء المجلس في نيويورك رحبوا بفكرة تأجيل مراسم التنصيب للشارع لحين حضور احد أفراد أسرة الرئيس اليمني ابراهيم الحمدي ، الى مراسيم التنصيب ..

- من جانبه قدم الأستاذ نشوان ابراهيم محمد الحمدي نجل الرئيس الحمدي رسالة شكر وعرفان للكابتن يحى عبيد ،، على تبنيه ومساعيه الوطنيةلتسمية احد الشوارع الرئيسية بمنطقة برونكس بمدينة نيويورك بأسم الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي ،،

كما شكر نشوان الحمدي نيابة عن كافة أسرة آل الحمدي ،، قيادات واعضاء الجالية اليمنية كلآ بااسمه وصفته على مواقفهم وجهودهم الوطنية وتقديرهم للرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي .