ضربات موجعة لطيران التحالف تفتك بقيادات حوثية غرب تعز

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، مقتل مسلحين من جماعة "الحوثي "، إثر غارات جوية للتحالف العربي على محافظة تعز .

وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، أن "طيران التحالف العربي استهدف بغارات اجتماعاً للمليشيات الحوثية في مديرية مَقبنة غرب تعز، أدت إلى مصرع عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات".

وأضافت أن "مِن بين من تم التعرف على أسماؤهم، القيادي في صفوف المليشيات أحمد محمد الحميري، مدير مكتب الصحة في مديرية مَقبنة