يبلغ ثمن إحداها 5 ملايين جنيه.. صحيفة بريطانية تسلِّط الضوء على “أسطول” سيارات محمد صلاح

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يملك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، مجموعة من السيارات الفاخرة، التي تتميز بالسرعة العالية، ومحركات قوية وصاخبة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بإحرازه 15 هدفاً، متفوقاً على زميله في الفريق دييغو جوتا، أقرب منافسيه، بفارق 5 أهداف.

وعلى الرغم من سمعة صلاح الرائعة بين لاعبي "البريميرليغ"، وتمتعه بصفتي التواضع والهدوء، لكن ذلك لم يمنعه من امتلاك سيارات باهظة الثمن، مثل بنتلي ولامبورغيني ومرسيدس بنز وفق صحيفة The Sun البريطانية.

وتعتبر سيارة بنتلي كونتينينتال BENTLEY CONTINENTAL GT، أحدث مقتنيات صلاح من السيارات، والتي تأتي في المركز الثاني كأكثر السيارات اقتناءً من قبل نجوم "البريميرليغ" في عام 2019، بعد سيارة رينغ روفر سبورت (SVR).

ويبلغ ثمن السيارة المصنوعة في المملكة المتحدة، 160 ألف جنيه إسترليني (3.3 مليون جنيه مصري) التي تتميز بتصميمات داخلية فاخرة، بما في ذلك مقاعد جلدية مريحة، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 أميال في الساعة. ويضم مرآب صلاح أيضاً، سيارة فاخرة من نوع لامبورغيني أفينتادور Lamborghini Aventador، يصل ثمنها إلى 271 ألف جنيه إسترليني (حوالي 5.6 مليون جنيه مصري).

وبإمكان هذه السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 218 ميلاً في الساعة، وبالتالي هي أسرع محرك في مجموعة النجم المصري.

ويحتاج اللاعبون في العادة إلى سيارات رياضية متعددة الأغراض، مثل رينغ روفر وبنتلي بينتايغا، من أجل الذهاب إلى مراكز التدريب.

لكن صلاح أحب مظهر سيارة مرسيدس AMG GLE كوبيه، التي تتميز بمحركٍ تبلغ قوته 367 حصاناً، وهي السيارة المثالية لتصل بصلاح إلى ملعب تدريب ليفربول في الوقت المناسب، كما ترى "ذا صن".

واقتنى صلاح واحدةً من أغلى السيارات التي باعتها شركة "مرسيدس" الألمانية العملاقة، وهي من طراز SLS AMG ROADSTER، التي يبدأ سعرها من 176 ألف جنيه إسترليني، وتبلغ سرعتها القصوى 197 ميلاً في الساعة.

لكن هذا المبلغ لا يعد عائقاً بالنسبة للنجم المصري، الذي يتقاضى راتباً أساسياً من ليفربول، بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

واشترى صلاح قبل سنوات سيارة أودي "Q7" التي استخدمها العديد من نجوم برشلونة، حتى انتهاء اتفاقية الرعاية بين الشركة الألمانية والنادي الكتالوني.

وابتاع صلاح هذه السيارة عندما عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ليفربول في يونيو/حزيران 2017، قادماً من روما الإيطالي.

وكانت السيارة "تويوتا كامري"، ذات الأسعار المعقولة، والتي تبلغ تكلفتها 29000 جنيه إسترليني، مع سرعةٍ تصل إلى 111 ميلاً في الساعة، واحدةً من أولى السيارات التي اقتناها صلاح.