بعد هلاك إيرلو .. ضربة جديدة موجعة في صفوف كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

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تلقى الحرس الثوري الإيراني ضربة موجعة اليوم بمقتل اثنين من كبار ضباطه في بلوشستان.
وبحسب ما ذكره الصحفي والباحث المختص في الشأن الأحوازي محمد مجيد فقد تم مقتل ضابطين من كبار قادة “فيلق قدس الحرس الثوري الإيراني” في إقليم بلوشستان إيران.
يأتي هذا بعد مقتل سفير إيران في صنعاء حسن إيران، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، الذي تسب في نكبة وصدمة بين صفوف الحرس الثوري الإيراني.
وكان إيرلو يلقب بقاسم سليماني اليمن، وبسبب تأثير صدمته على الحرس الثوري نعاه المرشد الإيراني على خامنئي.
كما طالبت ابنته على طريقة طلب زينب قاسم سليماني، أن يثأر الحوثيون لمقتل أبيها.