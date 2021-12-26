دعا المواطنين بعدم الاقتراب من الأماكن المستهدفة.. التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالب التحالف بقيادة السعودية الأحد، المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي غربي العاصمة صنعاء.

وقال التحالف في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية، إنه يطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء.

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‏‎وأضاف أنه راقب عملية نقل أسلحة، وبدأ ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها، مؤكداً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت انفجارات عنيفة هزت المنطقة الغربية للعاصمة قبل قليل، وسط تحليق مستمر لمقاتلات التحالف في أجواء المدينة.