القبض على أكبر مزور للوثائق في الوطن العربي وبحوزته 350 ختماً مأرب: اجتماع يناقش آلية ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق الملياردير الذي باع أسهما بنحو 15 مليار دولار في شركته ما حقيقة اعتزال الفنانة غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب؟ مأرب تقر قائمة سعرية موحدة للمواد الغذائية تماشيا مع متغيرات العملة المحلية نجل حسن إيرلو: عمل والدي في اليمن مقدمة لظهور الإمام المهدي وسليماني توقع مقتله هناك التحالف: سفير إيران السابق لدى الحوثيين قاد عمليات مأرب العسكرية أردوغان مبشرا : حشدنا مواردنا من أجل إندونيسيا كلما احتاجتها كثيرون لا يعرفون عنها شيئا.. بذور فريدة لعلاج مرض السكري والوقاية منه كأس إفريقيا.. الـكاف يزف خبرا سارا للأندية الأوروبية تعرف عليها
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق في محافظة البصرة/ 550 جنوبي بغداد/.
وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" اليوم، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق وبالجرم المشهود.
وأشارت إلى ضبط 350 ختماً في منزله لمؤسسات الدولة وبأسماء شخصيات لها مناصب ادارية، فضلا عن العشرات من الوثائق المزورة منها (مذكرات قبض وسندات عقارية وشهادات ولادة ووفاة ومستمسكات رسمية وعقود زواج وصكوك بمبالغ مالية وكتب تبليغ من كاتب العدل ووكالات عامة وخاصة وشهادات دخول وخروج من المستشفى.
ولفتت إلى أنه جرى إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.