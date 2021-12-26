الملياردير الذي باع أسهما بنحو 15 مليار دولار في شركته

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت وثائق بورصة عن أن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "تسلا" باع أسهم يملكها في شركة صناعة السيارات الكهربائية بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية نوفمبر الماضي.

وآخر عمليات البيع تمت يوم (22 ديسمبر 2021) حيث باع ماسك 934000 سهم يملكها في شركة "تسلا" بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار.

وبذلك تكون مبيعات ماسك من أسهم "تسلا" قد بلغت مستوى 15.1 مليار دولار، منذ إعلان رجل الأعمال الأمريكي عن البدء في بيع حصة من أسهم يملكها في "تسلا".

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي أجرى ماسك استطلاعا للآراء في "تويتر" عن بيع حوالي عشرة بالمئة من حيازاته في "تسلا"، الأمر الذي أدى إلى تراجع سهم "تسلا" حينها بعد أن أيدت الأغلبية فكرة البيع.