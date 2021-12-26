ما حقيقة اعتزال الفنانة غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب؟

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج صدى الملاعب عن رغبتها في اعتزال الفن منذ سنوات والالتزام الديني وارتداء الحجاب.

وخلال الحلقة صرحت قائلة: “من 12 سنة كنت أريد أن ألتزم دينياً وأرتدي الحجاب وأبتعد عن الفن”.

وعن اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، قالت غادة خلال مقابلة لها خلال برنامج صدى الملاعب: “لا تطلقوا أحكامكم على الناس… هو أكثر واحد يشعر بأنه ليس مرتاحاً، ولا أحد له دخل بدينك وشعورك، احنا مالناش دخل هو عايز يعمل ايه، متحكموش على حد، هو حر في حياته”.

كما كشفت غادة أيضاً أنّ شخصيتها كتومة للغاية وقالت: “أنا للأسف شخصية كتومة جداً، لكن أهلي يحسون بي، ويظلون يسألونني ما بكِ؟، وفي الآخر أعترف بكل حاجة”.