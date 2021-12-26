مأرب تقر قائمة سعرية موحدة للمواد الغذائية تماشيا مع متغيرات العملة المحلية

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أقرت السلطات المحلية بمأرب (شمال اليمن) الأحد، اعتماد قائمة موحدة بأسعار السلع والخدمات، على أن تحدث يومية بناء عن التغيرات المستمرة في قيمة العملة المحلية، وفق وكالة "سبأ".
وذكرت الوكالة أن اجتماع برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح أقر أيضا إلزام التجار بالقائمة السعرية وتنفيذ حملات تفتيش ميدانية مستمرة على الأسواق، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة.
وأضافت أن الاجتماع استعرض الوضع التمويني لكافة المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السلع التموينية والاستهلاكية والخضروات والفواكه في الأسواق المحلية على مستوى المحافظة.
وشدد المجتمعون علی ضرورة تأمين مخزون غذائي كاف في المحافظة وإقرار آلية رقابية علی الحركة التجارية من وإلی المحافظة.