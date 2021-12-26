نجل حسن إيرلو: عمل والدي في اليمن مقدمة لظهور الإمام المهدي وسليماني توقع مقتله هناك

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قال "علي إيرلو" نجل مندوب إيران لدى الحوثيين إن والده اعتبر أفعاله في اليمن، وخدمة أهل هذا البلد مقدمة لظهور الإمام المهدي".
وقال إن "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس المقتول نهاية العام الماضي، "توقع في اجتماع عائلي قبل مغادرة إيرلو إلى اليمن، بأنه سيقتل هناك"، وفقاً لموقع إيران انترناشيونال.
وكانت إيران أعلنت الاثنين الماضي، "استشهاد سفيرها حسن إيرلو لدى حكومة (الحوثيين)، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا".
وأثار الإعلان الإيراني، تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية لنقل رجلها الأول من صنعاء وإعلان وفاته بعد أيام بكورونا، مع ترجيح مصرعه أو إصابته في الأعمال العسكرية التي تنخرط فيها طهران بشكل مباشر مع الحوثيين ضد القوات الحكومية المسنودة بطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.