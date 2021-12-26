التحالف: سفير إيران السابق لدى الحوثيين قاد عمليات مأرب العسكرية

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- الاناضول

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كشف متحدث التحالف العربي، الأحد، أن "سفير" إيران السابق لدى الحوثيين، حسن إيرلو، بقيادة العمليات العسكرية في محافظة مأرب، غربي اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المالكي: "السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب (..) إيران ترعى الأذرع بالمنطقة وتقوم بالدمار والخراب، وتغذي الفكر الطائفي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان".

وأضاف: "سنقدم أدلة على سيطرة ميليشيا حزب الله (اللبناني) المدعوم من إيران على الحوثي باليمن". دون تفاصيل.

ومضى قائلا: "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا (..) الحوثيون لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".

وأردف: "في عام 2019 توصلنا إلى تحديد مناطق لخفض التصعيد، ومليشيا الحوثي استغلت اتفاق خفض التصعيد وحركت قواتها في عدة جبهات".

وأفاد بأن "محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني".

ولم يصدر تعليق فوري من إيران أو جماعة "حزب الله" حول هذه الاتهامات.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، والمحطة الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.