كأس إفريقيا.. الـكاف يزف خبرا سارا للأندية الأوروبية تعرف عليها

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قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن اللاعبين المشاركين في كأس إفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل، سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير المقبل، قبل التحاقهم بمنتخبات بلادهم.
وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين المحترفين في أوروبا عن مباريات أنديتهم في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.
ولكن الاتحاد الإفريقي للعبة الشعبية، وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معها خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر والثالث من يناير، ثم الانضمام للمنتخبات الوطنية لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير.
وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية، التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر، وهو الموعد الرسمي، رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية.
وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب أرسل اليوم الأحد إلى المنتدي الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية: "اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة، مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم".
وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الإفريقية في منتصف الموسم في أوروبا، حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة الإفريقية.