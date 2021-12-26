عاجل: تغطية مباشرة للإحاطة الشاملة لمتحدث قوات التحالف حول الأزمة اليمنية والأدلة التي سيعرضها

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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بدء إحاطة شاملة للأزمة اليمنية يقدمها المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد تركي المالكي ويستعرض خلالها ادلة حول تورط حزب الله اللبناني في اليمن...

المتحدث باسم قوات التحالف العربي: الحوثيون لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن

العميد المالكي: عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بدأت بناء على طلب من الرئيس اليمني

العميد المالكي: ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران

المالكي: الحل السياسي هو الحل الأفضل للأزمة اليمنية.

المالكي: حديث الحوثيين عن وجود "حصار" غير حقيقي ونمنح الحكومة اليمنية التصاريح اللازمة.

المالكي :إيران ترعى الأذرع الإرهابية في المنطقة وتعذي الفكر الطائفي في اليمن و لبنان و سوريا و العراق.

المالكي: إيران أسست حزب الله ونقلت فكره إلى دول عربية من أجل الدمار والحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان.

المالكي: قيادة قوات التحالف تدعم جميع الجهود السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، كما تدعم المبادرات الدولية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث.

المالكي: العديد من المبادرات قُدّمت من أجل حل سياسي شامل ولكن الحوثيين رفضوها

المالكي: سنقدّم أدلة على أن جماعة الحوثي لا تملك قرارها،وقرارها بيد حزب الله و إيران.

المالكي: الحرب في اليمن هي معركة بين السلام الذي نرغب فيه والدمار الذي تريده إيران

المالكي: 430 صاروخا باليستيا و 851 مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية ‎

المالكي: الحوثيون أطلقوا 100 زورق مفخخ ونجحنا في إحباطها ‎وهددوا خطوط الملاحة العالمية بـ247 لغما بحريا ‎

المالكي: السفير الإيراني "حسن إيرلو" كان يقود العمليات العسكرية في اليمن والمشروع الإيراني تسبب في تهجير ملايين اليمنيين.

المالكي: حذرنا الحوثيين أكثر من مرة قبل استهدافنا لمواقع صواريخهم بـ مطار_صنعاء.

المالكي: أسقطنا الحصانة عن المطار بناءً على القانون الدولي الإنساني.

المالكي: استهدفنا محطات أرضية للتحكم بالمٌسيرات دون التأثير على قدرات مطار صنعاء التشغيلية.

المالكي: مليشيات الحوثي نقلت الاسلحة من ملعب الثورة بصنعاء إلى معسكر التشريفات وتم قصفها أمس

المالكي: سنسقط الحصانة عن أي موقع مدني يستخدمه الحوثيون لشن هجمات.

المالكي: خبراء من إيرانيين و من حزب الله أنشوا مراكز تدريب وقاعات دراسية وسكن للخبراء في مطار صنعاء لتدريب الحوثيين وتعليمهم على استخدام واطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه السعودية

ناطق التحالف يتهم حزب الله اللبناني بالتورط في العمليات العسكرية باليمن ويعرض ما يقول إنها أدلة تثبت ذلك

‏التحالف يعرض فيديو يظهر فيه قيادي من حزب الله اللبناني وهو يعطي تعليمات للقيادي الحوثي أبو علي الحاكم بشأن استهداف السفن في البحر الأحمر

‏التحالف يعرض صوراً لقيادات إيرانية ومن حزب الله اللبناني في صنعاء ومكونات طائرات مسيرة هرّبتْ إلى اليمن وخزّنتْ في مواقع مدنية