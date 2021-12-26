بريطانيا تحدد خطوة اولى للحل في اليمن وتتحدث عن أمر يخدم مصلحة الشعب واستقرار المنطقة

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إن التصعيد الحوثي لاسيما في الحديدة وتعز ومأرب والهجمات المتزايدة التي تستهدف السعودية تهدد بمفاقمة معاناة اليمنيين، مؤكدا أن وضع حد لهجوم الحوثيين يخدم استقرار المنطقة.

وأضاف السفير في تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية نشرتها اليوم الأحد، أن هجمات الحوثيين "تعد سلوكا غير مقبول"، مشددا على أن الخطوة الأولى في هذه المرحلة نحو سبل الحل هي وقف الحوثيين للهجوم على مأرب وعدم استهداف المملكة والاستعداد للدخول في محادثات جادة تفضي إلى تسوية سياسية.

وتابع "وضع حد لهجوم الحوثيين يخدم مصلحة الشعب اليمني واستقرار المنطقة، كما يحتاج اليمنيون إلى الوحدة داخل الحكومة الشرعية، لتكون في وضع يمكنها من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتقوية مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات اللازمة".