قبائل حضرموت تهدد بإيقاف تصدير النفط من ميناء "”الضبة“

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 622

هددت قبائل محافظة حضرموت بإيقاف تصدير النفط من ميناء الضبة إذا لم تتم الاستجابة لتلك لمطالب أبناء المحافظة والتي يجري التصعيد بشأنها منذ أسابيع.

واحتشد الآلاف من مختلف مناطق حضرموت أمس السبت، إلى مدينة المكلا عاصمة المحافظة الغنية بالنفط، لتأييد ودعم الإحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة منذ ثلاثة أسابيع، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار عمليات تصدير المشتقات النفطية والأسماك من المحافظة.

ونقلت وكالة رويترز، عن الشيخ حسن سعيد الجابري رئيس لجنة التصعيد بحضرموت تأكيده، استمرار النقاط الشعبية الأمنية التي استحدثتها لجنة التصعيد، حتى يتم تنفيذ كافة المطالب.

وقال الشيخ الجابري، إنه سيتم بيع ديزل من شركة بترومسيلة الحكومية لاستكشاف وإنتاج البترول للمواطنين بسعر 4100 ريال يمني (أربع دولارات) للجالون 20 لترا، من 20 ألف ريال (20 دولارا حالياً)، بدءًا من اليوم الأحد، وسيتم إصدار إشعار رسمي من السلطة المحلية بالمحافظة بذلك.

وأضاف الجابري في مؤتمر صحفي بمدينة المكلا "كحسن نية سمحت النقاط الأمنية لشاحنات بترومسيلة المتوجهة إلى الساحل فقط، وكذلك الإتفاق على عدم جباية أي مبالغ غير قانونية".

وأكد الجابري "أن أي قطرة ديزل تخرج من شركة بترومسيلة للإنتاج وتصدير النفط لخارج حضرموت سيتم إيقافها، وسيتم الجلوس مع الجهات ذات العلاقة لعمل مصفاة في حضرموت".

وصعد أبناء وقبائل حضرموت، منذ مطلع الشهر الجاري من احتجاجاتهم وتحركاتهم، ونصبوا العشرات من النقاط الشعبية في مختلف مديريات حضرموت، ومنعوا تصدير النفط والثروة السمكية خارج المحافظة، باستثناء المشتقات الخاصة بالخدمات والمواد الغذائية.

ويحتجز رجال قبائل وأبناء حضرموت في منطقة وادي عمد، عشرات الشاحنات الكبيرة المحملة بالوقود والأسماك بعد إيقافها من قبل النقاط الشعبية القبلية، لمنع خروجها من المحافظة.

ويشتكي أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الماء والكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وشهدت مدن حضرموت في الأشهر الأخيرة الماضية احتجاجات غاضبة وقطع للطرق بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء خاصة في فصل الصيف.

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة حالياً، الذي تديره شركة بترومسيلة، حوالي 100 ألف برميل يوميا، مخصص للتصدير إلى الخارج، تشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير.