بعد الخسائر الكبيرة في صفوفها المليشيات الحوثية تحشد 80 مهمشاً في إب إلى جبهات القتال في مأرب

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 180

لم تمض سوى أسابيع قليلة على قيام الميليشيات الحوثية بتجنيد مئات المهمشين من ذوي البشرة السوداء في محافظة إب الخاضعة تحت سيطرتها حتى عادت مجدداً لاستهداف أبناء تلك الفئة عبر الدفع بأعداد جديدة منهم قبل أيام نحو جبهات القتال في مأرب وتعز بالساحل الغربي.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في إب لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة عمدت هذا الأسبوع إلى الزج بما يزيد على 80 مهمشاً ينتمون لمناطق عدة في إب نحو جبهات قتالية بالتزامن مع تنفيذ حملات تعبئة واستقطاب وتجنيد قسرية بحق أبناء تلك الشريحة المنتشرين في معظم قرى ومديريات محافظة إب ذات النسبة السكانية العالية.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات عمدت في الـ20 من الشهر الجاري إلى حشد أعداد كبيرة من المهمشين من مختلف مناطق إب بمبرر إقامة وقفة احتجاجية لهم بمركز المحافظة تحت شعار التحشيد لجبهات القتال والاحتفال بالذكرى السنوية للقتلى. وتمكنت الجماعة - بحسب المصادر - من التغرير بالعشرات من المهمشين أغلبهم من صغار سن وقامت بإرسالهم كتعزيزات بشرية إلى عدة جبهات قتالية.

وبحسب المصادر نفسها أجبر الانقلابيون المئات من أبناء تلك الفئة الأشد فقراً الذين شاركوا في الفعالية الحوثية على تقديم دعم مادي وعيني لغرض تجهيز قافلة غذائية دعماً للمقاتلين والجبهات الحوثية.

واعترف مسؤولو الجماعة بأنهم نجحوا في تجهيز قافلة غذائية متنوعة واستقطاب العشرات من المجندين لدعم الجبهات، داعين إلى الاستمرار في التحشيد تنفيذاً لتوجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي التي شدد فيها على استقطاب فئة المهمشين من ذوي البشرة السوداء الذين يطلق عليهم «أحفاد بلال»