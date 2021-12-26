التحالف يعرض اليوم أدلة استخدام «حزب الله» مطار صنعاء لاستهداف السعودية إدانات دولية وعربية لهجمات الحوثيين على جازان ونجران

الأحد 26 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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يعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، عصر اليوم الأحد إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، ومن بينها أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، إنه سيتم عرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات، فيما أوضحت مصادر، أن التحالف سيظهر اليوم أدلة تؤكد اختراقه للهرم القيادي للحوثيين.

في الأثناء، دانت الولايات المتحدة وفرنسا، ودول عربية وخليجية، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وأعربت السفارة الأميركية في العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، عن إدانتها لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة جازان بمقذوف عسكري، والذي أسفر عنه وفاة سعودي ومقيم يمني وإصابة سبعة آخرين وفقاً للدفاع المدني السعودي بالإضافة لخسائر مادية.

وأكدت السفارة الأميركية أن تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران يعمل على إطالة أمد الصراع ومعاناة المدنيين الأبرياء، ويعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي مقيم في المملكة للخطر، ودعت الميليشيا الإجرامية إلى إيقاف هجماتها المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

كذلك أدان السفير الفرنسي لدى السعودية ودوفيك بوي، الهجوم الحوثي، وقال في تغريدة على موقعه في تويتر: «نيابة عن السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية، أدين بشدة الهجوم الهمجي الذي شنه الحوثيون على جازان، والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن بلادها مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني