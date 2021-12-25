تحذير هام من التحالف للمواطنين في صنعاء للابتعاد عن هذا المكان

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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طالبت قيادة تحالف دعم الشرعية مساء اليوم السبت المدنيين في صنعاء بعدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن قد اعلنت توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة لتهديدات الميليشيا الحوثية.

فيما أكدت أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وافادت مصادر مأرب برس بأن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة ضربات جوية اهداف المليشيات الانقلابية في منطقة عصر بمديرية معين بالعاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي.