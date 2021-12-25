عاجل.. مقاتلات التحالف تستهدف بضربات دقيقة أهداف حوثية عسكرية في صنعاء

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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