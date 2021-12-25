عاجل.. مقاتلات التحالف تستهدف بضربات دقيقة أهداف حوثية عسكرية في صنعاء

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اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت عن تنفيذ ضـربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.
مصادر مأرب برس افادت قبل قليل بأن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة ضربات جوية اهداف المليشيات الانقلابية في منطقة عصر بمديرية معين بالعاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي.