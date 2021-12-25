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صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ لمحافظة "شبوة" وتعيين بن «عديو» في هذا المنصب

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم السبت قرارا بتعيين عوض بن الوزير العولقي محافظا لشبوة خلفا لمحمد صالح بن عديو.

   

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد قضى القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2021م، بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظآ لمحافظة شبوة.

   

كما قضى القرار رقم (75) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منعه بتعيين الاخ / محمد صالح بن عديو مستشارآ لرئيس الجمهورية.

  
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