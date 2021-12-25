صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ لمحافظة "شبوة" وتعيين بن «عديو» في هذا المنصب

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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