تحدث عن تحرك أمريكي ودولي كبير لدعم الشرعية...مسؤول حكومي يكشف عن سر تشبث «الحوثي» بوهم النصر المؤزر في «مأرب» صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ لمحافظة "شبوة" وتعيين بن «عديو» في هذا المنصب ما لا تعرفه نساء العرب عن فوائد وضع الليمون والملح بجانب السرير؟ تعرف على بعض حياة الرفاهية لشيوخ الخليج رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد قائد عسكري في المنطقة العسكرية السابعة شاب يحمل والده على كتفيه في المسجد النبوي - فيديو استشهاد وإصابة 11 مدنيا بينهم طفلان في قصف حوثي على سوق شعبي بمأرب التحالف السري بين الحوثيين وتنظيم القاعدة والغالبية العظمى من معتقلي القاعدة يطلق سراحهم تفاصيل صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب إيران تغلق كافة حدودها بشكل مفاجئ لمدة15 يوم واشنطن تعلن عن قلقها بخصوص سبعين ألف مواطن أمريكي في السعودية
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم السبت قرارا بتعيين عوض بن الوزير العولقي محافظا لشبوة خلفا لمحمد صالح بن عديو.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد قضى القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2021م، بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظآ لمحافظة شبوة.
كما قضى القرار رقم (75) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منعه بتعيين الاخ / محمد صالح بن عديو مستشارآ لرئيس الجمهورية.