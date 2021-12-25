ما لا تعرفه نساء العرب عن فوائد وضع الليمون والملح بجانب السرير؟ تعرف على بعض حياة الرفاهية لشيوخ الخليج رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد قائد عسكري في المنطقة العسكرية السابعة شاب يحمل والده على كتفيه في المسجد النبوي - فيديو استشهاد وإصابة 11 مدنيا بينهم طفلان في قصف حوثي على سوق شعبي بمأرب التحالف السري بين الحوثيين وتنظيم القاعدة والغالبية العظمى من معتقلي القاعدة يطلق سراحهم تفاصيل صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب إيران تغلق كافة حدودها بشكل مفاجئ لمدة15 يوم واشنطن تعلن عن قلقها بخصوص سبعين ألف مواطن أمريكي في السعودية مأرب تقر آليات جديدة لتزويد المديريات الجنوبية بالغاز المنزلي مطعم رعب سعودي يتيح لزبائنه فرصة العشاء مع شبح
تعمل رائحة الليمون على تحسين المزاج وتسهيل الاستيقاظ في الصباح في أيام الشتاء المظلمة والباردة.
الليمون وعصيره مفيدان ليس فقط في الطعام، بل لهما أيضًا تأثير إيجابي على الجسم. بطريقة أخرى، على سبيل المثال، من المفيد وضع الليمون والملح بجانب السرير.
وجدت دراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن رائحة الليمون تحسن الصحة النفسية، مما يجعل الاستيقاظ في الصباح في الشتاء أكثر راحة، حسب موقع “ميديك فوروم”.
“توفر ثمار الحمضيات زيادة في مستويات السيروتونين، وبالتالي تسهم في تحسن الأحاسيس”.
هذه الحيلة يمكن أن تعطي ليلة سعيدة للأشخاص الذين يعانون من احتقان الأنف ونزلات البرد. ضع شرائح الليمون في طبق صغير وأضف الملح، وضعه بجانب السرير. وجد الباحثون أن هذا العلاج له تأثير مضاد للجراثيم على الجيوب الأنفية ويدعم جهاز المناعة.
يمكن استخدام زيت الليمون بدلاً من الليمون. يمكن وضع قطعة من القماش والصوف القطني مبللة بالزيت ووضعها بجوار السرير.