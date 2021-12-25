رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد قائد عسكري في المنطقة العسكرية السابعة

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس الشعبة الطبية للمنطقة العسكرية السابعة العقيد محمد علي الرشد، الذي استشهد وهو يواجه المليشيات الإيرانية ويدافع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية.

وأشاد الرئيس بشجاعة وبسالة الفقيد وبطولاته مع إخوانه من أبطال الجيش الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية ، لاستعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة.

وعبر فخامة الرئيس في برقيته عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد محمد علي الرشد رئيس الشعبة الطبية للمنطقة العسكرية السابعة، الذي استشهد وهو يواجه المليشيات الإيرانية ويدافع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى علي علي الرشد وكافة أسرة وأقارب الشهيد البطل، بمناقب الشهيد ومواقفه الشجاعة وتضحياته الخالدة وبطولاته التي سطرها مع رفاقه الأحرار من أبطال ورجال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات وميادين الحرية والكرامة.

ونوه نائب الرئيس إلى ماقدمه الشهيد البطل من نموذج في التضحية والفداء لنصرة الدين والوطن، حيث استشهد إثنين من أبنائه وعدد من أبناء أسرته ليلتحق بهم شهيداً مجيداً في ذات الدرب الذي سبقوه، وهو ما يؤكد عدالة القضية وإخلاص وتضحية أبطال جيشنا ورجال مقاومتنا الباسلة في سبيل استعادة الدولة ودحر المليشيات الكهنوتية الإجرامية المدعومة من إيران.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.