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  شاب يحمل والده على كتفيه في المسجد النبوي - فيديو

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع “تويتر” مشهدا عفويا لشاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي في السعودية، لإيصاله لمكان الصلاة في المسجد.

 

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