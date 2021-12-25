  شاب يحمل والده على كتفيه في المسجد النبوي - فيديو

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع “تويتر” مشهدا عفويا لشاب يحمل والده على كتفيه بالمسجد النبوي في السعودية، لإيصاله لمكان الصلاة في المسجد.