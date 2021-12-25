استشهاد وإصابة 11 مدنيا بينهم طفلان في قصف حوثي على سوق شعبي بمأرب

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استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم طفلان في قصف صاروخي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم على سوق شعبي جنوب مدينة مأرب.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبدربه جديع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفت صباح اليوم محطة الحرمين وبنشر الوفاء وسط سوق آل جابر جنوب مدينة مأرب بصاروخ بالستي أسفر عنه سقوط 3 شهداء بينهم الطفل عبده حسن عضمان (١٤عاما) وإصابة ثمانية آخرين بينهم الطفل حسين قاسم حسن ذو الثلاثة أعوام وألحق أضرارا مادية بالمجمع ومحيطه.
واعتبر جديع استمرار قصف المليشيا للأسواق الشعبية والأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في محافظة مأرب وتعمدها باستهداف المدنيين وقتل النساء والأطفال يثبت للعالم سلوكها الإجرامي ونهجها العدواني وإصرارها على انتهاك كافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وتجرم استهدافهم في الصراعات والحروب.