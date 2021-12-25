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إيران تغلق كافة حدودها بشكل مفاجئ لمدة15 يوم

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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قررت السلطات الإيرانية، إغلاق الحدود البرية للبلاد أمام الوافدين، لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم السبت، في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال المتحدث باسم مديرية الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، في تصريح لوكالة العمال الإيرانية، إنه سيتم إغلاق المعابر البرية للبلاد أمام المسافرين لمدة 15 يوما، بسبب متحور أوميكرون.

وأشار إلى استمرار دخول وخروج الشاحنات التجارية خلال الفترة المذكورة.

ولفت إلى أن قرار الإغلاق جاء بناء على طلب اللجنة الإيرانية لمكافحة كورونا، موضحا أنه سيتم إغلاق كافة الحدود البرية مع كل من تركيا، والعراق، وأفغانستان، وأذربيجان، وأرمينيا، وباكستان.

وأفاد أن عمليات الدخول والخروج من البوابات الحدودية ستكون متاحة فقط لحاملي الإقامة الدائمة أو التأشيرات الدراسية والتجارية والصحية.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، رصد متحور أوميكرون لدى مصاب بفيروس كورونا، لأول مرة في البلاد.

 
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