واشنطن تعلن عن قلقها بخصوص سبعين ألف مواطن أمريكي في السعودية

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 434

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان في السعودية، وقالت إنه يُديم الصراع في اليمن ويزيد من معاناة المدنيين.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في الرياض، أدانت فيه الهجوم الحوثي الذي أسفر عن مقتل مواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة 7 مدنيين.

وأعربت السفارة الأمريكية، عن خالص تعازيها للأسر المكلومة، وتمنت للناجين من الهجوم الشفاء التام.

وأضافت، أن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض المدنيين للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يقيمون في السعودية.

ودعت سفارة واشنطن في الرياض، الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على المدنيين، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس الجمعة، سقوط مقذوفين معاديين بقرية حدودية في نجران وعلى ورشة صناعية في صامطة بجازان، في محاولة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن الدفاع المدني السعودي وفاة مواطن ومقيم يمني، وإصابة 7 مدنيين (6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي) في جازان بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، مبيناً أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بأضرار مادية.

واليوم السبت، أعلنت مليشيا الحوثي عبر متحدثها العسكري "يحيى سريع، تنفيذ ماسمتها "عملية هجومية بثلاثة صواريخ باليستية" قال إنها استهدفت مواقع هامة وحساسة في جازان السعودية.