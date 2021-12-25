مأرب تقر آليات جديدة لتزويد المديريات الجنوبية بالغاز المنزلي

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أقر اجتماع عقد اليوم في محافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، آليات جديدة لتزويد المديريات الجنوبية بالمحافظة بمادة الغاز المنزلي وتنظيم آلية توزيعها وضبطها وحصرها عبر وكلاء شركة صافر.

وناقش الاجتماع الذي ضم المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط ومدير فرع منشأة مأرب للغاز علي بن غريب، الآليات المناسبة لإيصال الغاز المنزلي إلى جميع أبناء المديريات الجنوبية والتغلب على كافة الصعوبات والتحديات التي تضعها المليشيات الحوثية الانقلابية لمنع وصوله إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأقر المجتمعون اعتماد آلية توزيع جديدة تضمن تغطية احتياجات النازحين والمهجرين قسريا من مديريات مأرب الجنوبية من الغاز المنزلي وإيصال الكميات المطلوبة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية بالسعر الرسمي بإشراف شركة صافر وعبر وكلائها المعتمدين.

وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق الوكلاء المخالفين والمتلاعبين بعملية توزيع الغاز وتسعيره ، وعدم تزويد غير المرخصين منهم بأي كميات حتى يتم تصحيح وضعهم القانوني واستخراج تراخيص عملهم من الجهات المختصة.

وأوضح أن المليشيات الحوثية تسعى لافتعال أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي في مديريات مأرب الجنوبية وفي كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف استغلالها في التحشيد والتجنيد ومحاولة لإنعاش أسواقها السوداء التي تعتبر واحدة من أهم مصادر تمويل حربها العبثية على اليمنيين ومصدراً من أهم مصادر تحقيق الثراء لقادتها .

بدورهم جدد مدير الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط ومدير فرع الشركة بمأرب علي بن غريب التزامهم بإيصال مادة الغاز المنزلي إلى جميع المواطنين في محافظة مأرب وفي كل محافظات الجمهورية دون تفرقة أو تمييز.. مطالبين مليشيا الحوثي بتحييد الشركة عن الصراعات وعدم التدخل في عملها وتمكينها من القيام بمهمتها الوطنية والإنسانية وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون استثناء كون خدماتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأقوات الناس ومعايشهم.