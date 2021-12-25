تصفيات مونديال 2022.. مطالب بنقل مباريات البيتية من الأردن إلى دولة أخرى

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أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم، إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، تطلب فيه نقل مبارياتها البيتية في تصفيات مونديال 2022 من الأردن إلى الإمارات.
وأوضح الاتحاد السوري، أن نظيره الإماراتي وافق رسميا على استضافة المباراتين البيتيتين المتبقيتين لمنتخب بلاده في التصفيات أمام كوريا الجنوبية في الأول من فبراير، والعراق في 29 مارس.
وكان المدير الفني لمنتخب سوريا، الروماني فاليريو تيتسا، طلب تغيير الأرض البيتية المفترضة من الأردن إلى إحدى دول الخليج لتوفر المناخ المناسب.
وترتبط موافقة الاتحاد الإماراتي على استضافة منتخب سوريا، بموافقة الاتحاد الدولي الذي لم يعلن حتى الآن موافقته أو عدمها على الطلب السوري.
ويحتل منتخب سوريا، المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، برصيد نقطتين، مقابل 16 نقطة لإيران المتصدرة، و14 لكوريا الجنوبية، و6 للإمارات، و5 للبنان، و4 للعراق.