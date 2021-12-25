أردوغان يكشف عن حجم احتياطيات تركيا الدولية

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- الاناضول

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم ، عن حجم احتياطيات تركيا الدولية، ويأتي ذلك في وقت تتعرض له الليرة التركية لضغوطات شديدة، حيث سجلت العملة هذا الأسبوع أدنى لها مستوى.

وأشار الرئيس التركي إلى وجود "حرب اقتصادية" ضد تركيا، وقال إن "الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادنا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وأضاف الرئيس التركي، خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين في اسطنبول: "ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة".

وعن مكان قوة الاقتصاد التركي، قال أردوغان، إن احتياطي البنك المركزي التركي يتجاوز اليوم 115 مليار دولار، كما أنه لا يوجد على تركيا دين لصندوق النقد الدولي ولا توجد أي محادثات معه.

وأشار الرئيس التركي إلى أن البلاد ستدخل في فترة رفاهية اقتصادية وإنتاجية بحلول فصل الصيف، مؤكدا أن تركيا لها قاعدة اقتصادية متينة تجعلها من أكبر اقتصادات العالم.

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس التركي خطة اقتصادية جديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، وقال إن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

بدوره أشار وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إلى أن النتائج الإيجابية لـ"النموذج الاقتصادي التركي" ستظهر قبل صيف العام 2022. وأضاف، أن هذا نموذج مميز سيجذب الاستثمارات المباشرة مقابل الأموال الساخنة.

وشهدت العملة التركية تراجعا منذ بداية العام الجاري، في ظل قيام البنك المركزي التركي بتقليص أسعار الفائدة الرئيسية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في تركيا.

ويوم الاثنين الماضي، بلغت العملة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 ليرة مقابل الدولار، لكنها تحسنت بعد ذلك ويتم تداولها اليوم عند مستوى 12 ليرة للدولار. وجاء التعافي بعد أن أعلنت أنقرة عن مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء عن العملة المتراجعة.