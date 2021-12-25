أدلة تورط حزب الله باستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية اليوم السبت، أنه سيعرض غدا الأحد، أدلة تحويل مطار صنعاء إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

كما وعد التحالف بعرض أدلة تورط حزب الله الإرهابي في اليمن، وكذلك أدلة تورط الميليشيا اللبنانية في استخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

وقال التحالف إنه سيكشف تفاصيل جديدة خلال إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي باسم التحالف غدا الساعة 4 بتوقيت السعودية.

وكان التحالف أكد أمس الجمعة، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها. وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.