رئيس الوزراء يحزم حقائبه مغادرا الرياض

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عاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادماً من الرياض بعد زيارة عمل قصيرة وناجحة للمملكة العربية السعودية.
والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدداً من المسؤولين السعوديين، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن الدولي.
كما أطلع رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على مجمل التطورات والمستجدات، بخصوص الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب وفي مقدمتها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.