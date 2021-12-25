مصرع وإصابة 18 حوثياً وتدمير آلية قتالية جنوبي الحديدة

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أعلنت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، مقتل وإصابة 18 مسلحاً حوثياً، وتدمير آلية قتالية في معارك دارت مساء الجمعة، بمديرية الجراحي، جنوبي الحديدة.
وأفاد مصدر عسكري أن "وحدات الاستطلاع رصدت 18 من عناصر المليشيات التابعة لإيران أثناء تسللهم ومحاولتهم التمركز في موقع سابق قرب خطوط التماس في أطراف مديرية الجراحي جنوب الحديدة".
وأكد المصدر قيام القوات بالتعامل مع العناصر المتسللة على الفور، مؤكداً مصرع 13 منهم فيما أصيب 5 آخرون، كما أكد تدمير آلية قتالية حاولت المليشيات تمويهها بين الأشجار على مسافة 600 متر من الموقع المستهدف، حسب مركز إعلام قوات العمالقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المشتركة معاركها مع مليشيا الحوثي في جبهتي حيس ومقبنة جنوبي غرب اليمن.