معلومات خطيرة لا تفوتك في علامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر

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تجاعيد الجبهة والخطوط الدقيقة هي جزء طبيعي لا مفر منه في مرحلة الشيخوخه، فمع تقدمنا في العمر نفقد الكولاجين في البشرة، وهذا يمكن أن يساهم أيضًا في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحًا، في حين ربط علماء تجاعيد الجبهة مع خطر الموت المبكر.
أجرى علماء فرنسيون من مركز مستشفى جامعة تولوز، دراسة عن تجاعيد الجبهة ومراقبة المشاركين لمدة 20 عاما، البالغ عددهم 3200 شخص تتراوح أعمارهم بين 32 و62 عاما توفي منهم 233 شخصا. وكان الخبراء مهتمين بكيفية ارتباط ظهور التجاعيد على الجبهة وعددها وعمقها واحتمالية العيش لفترة طويلة أو الموت المبكر بسببها، وفقا لموقع "ميديك فوروم".
من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها خلال الملاحظات، خلص الباحثون إلى أن الموت المبكر يرتبط بطريقة معينة بالتجاعيد على الجبهة: فكلما زاد عددها وعمفها، زاد خطر ألا تكون الحياة طويلة جدا.
ويوضح الخبراء أن التجاعيد العميقة والمتعددة غالبا ما تعني أن الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتسبب تقلصات العضلات الصغيرة الناتجة عن تعابير الوجه تجاعيد في الجلد تتطور إلى تجاعيد بمرور الوقت.
"إذا أخطؤوا سنقطع أيديهم".. الجيش الإيراني يعلن أن مناوراته رد على تهديدات إسرائيل مقترحات من ويقلل البوتوكس من التجاعيد "من خلال إرخاء حركة العضلات التي تؤدي إلى تعابير الوجه، وبالتالي منع الخطوط من التشكل أو أن تصبح أعمق