الليرة التركية تسجل أكبر مكسب أسبوعي على الإطلاق بعد تدخل حكومي

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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سجلت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق إذ قفزت حتى الجمعة بأكثر من 50% بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق تقدر بمليارات الدولارات.و

ارتفعت العملة لليوم الخامس على التوالي ولامست مستوياتها في منتصف نوفمبر، حيث سجلت 10.7 ليرة مقابل الدولار الساعة 19:19 بتوقيت غرينيتش.

وكانت الليرة قد هوت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم. لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كشف في وقت متأخر من الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.

وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.

وفي الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع فحسب انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 8.5 مليار دولار وفقا لحسابات 3 مصرفيين تحدثوا إلى "رويترز"، وأضافوا أن تراجع الاحتياطيات في ديسمبر بلغ قرابة 18 مليار دولار.

كما نقلت "رويترز" عن 4 مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، أمس الخميس أن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته. ولم يقبل الأتراك على بيع الدولار يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أظهرته بيانات رسمية فيما يشير إلى أنهم لم يكن لهم دور يذكر في مكاسب السوق الهائلة.

وأظهرت تقديرات لمتعاملين أن تدخل الدولة في السوق كلف البنك المركزي أكثر من 8 مليارات دولار هذا الأسبوع.

وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%. ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30% في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة