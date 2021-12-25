الليرة التركية تسجل أكبر مكسب أسبوعي على الإطلاق بعد تدخل حكومي اليمن 2021.. دبلوماسية مكثفة لم تخمد لهيب الحرب (حصاد) باليستي حوثي يقتل ويصيب 9 مدنيين جنوبي المملكة والتحالف يرد بتدمير مخازن في صعدة والمحويت ويُحضّر لعملية أوسع تفاصيل المعارك الطاحنة خلال الساعات الماضية والتحالف يعلن عن تدمير 20 آلية للميليشيات ومقتل 243 حوثياً بمأرب 3 ملايين نازح في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات الإرياني يكشف عن احتجاز الحوثيين 3 آلاف مختطف بموقع عسكري ويعتبرها «جريمة حرب قرارت حكومية بحصر بيع وتوزيع الوقود على شركة النفط واشتطن تحدد 3 أولويات لمبعوثها الخاص في الملف اليمني أول تعليق لمحافظ شبوة ”بن عديو“ بعد أنباء اقالته وانتفاضة ”الوفاء“ الداعمة له: ”ثقتنا في النصر لليمن لا حدود لها“ أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن الأموال التي سددتها تركيا للبنك الدولي وما تملكه حاليا من احتياط نقدي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 42 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
إلى هذا، أكد تدمير 20 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية بلغت 243 عنصرا إرهابيا بين صفوف الحوثيين.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.
وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.
كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها. وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأفادت مصادر بأن التحالف استهدف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء.
كما أضافت أن تحركات للحوثيين شهدها معسكر التموين قبيل استهدافه من التحالف.
وكان التحالف أعلن انتهاء المهلة التي أعلن عنها لميليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء