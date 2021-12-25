الأمم المتحدة تعلن تعيين رئيس جديد للبعثة الدولية لدعم اتفاق الحديدة فمن هو 3 ملايين نازح في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات الإرياني يكشف عن احتجاز الحوثيين 3 آلاف مختطف بموقع عسكري ويعتبرها «جريمة حرب قرارت حكومية بحصر بيع وتوزيع الوقود على شركة النفط واشتطن تحدد 3 أولويات لمبعوثها الخاص في الملف اليمني أول تعليق لمحافظ شبوة ”بن عديو“ بعد أنباء اقالته وانتفاضة ”الوفاء“ الداعمة له: ”ثقتنا في النصر لليمن لا حدود لها“ أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن الأموال التي سددتها تركيا للبنك الدولي وما تملكه حاليا من احتياط نقدي الخارجية الأمريكية تتعهد بمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين روسيا تطالب جوجل بفرض غرامة بقيمة 98 مليون دولار روسيا تكشف عن سلاح فتاك جديد يفاجئ الغرب والشرق
اعتبر وزير الإعلام ، معمر الإرياني، اعتراف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في موقع عسكري بصنعاء «جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفون دروعا بشرياً، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».
وأضاف الإرياني في تغريدات على «تويتر»: «نحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الآلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء وأسرى الجيش والمقاومة، والذين يعانون ظروفاً سيئة وتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة بمواقع عسكرية».
وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعاً بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط