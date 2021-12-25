الإرياني يكشف عن احتجاز الحوثيين 3 آلاف مختطف بموقع عسكري ويعتبرها «جريمة حرب

السبت 25 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اعتبر وزير الإعلام ، معمر الإرياني، اعتراف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في موقع عسكري بصنعاء‬ «جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفون دروعا بشرياً، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».

وأضاف الإرياني في تغريدات على «تويتر»: «نحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الآلاف المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحافيين والنشطاء وأسرى الجيش والمقاومة، والذين يعانون ظروفاً سيئة وتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة بمواقع عسكرية».

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعاً بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط