الأمم المتحدة تعلن تعيين رئيس جديد للبعثة الدولية لدعم اتفاق الحديدة فمن هو 3 ملايين نازح في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات الإرياني يكشف عن احتجاز الحوثيين 3 آلاف مختطف بموقع عسكري ويعتبرها «جريمة حرب قرارت حكومية بحصر بيع وتوزيع الوقود على شركة النفط واشتطن تحدد 3 أولويات لمبعوثها الخاص في الملف اليمني أول تعليق لمحافظ شبوة ”بن عديو“ بعد أنباء اقالته وانتفاضة ”الوفاء“ الداعمة له: ”ثقتنا في النصر لليمن لا حدود لها“ أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن الأموال التي سددتها تركيا للبنك الدولي وما تملكه حاليا من احتياط نقدي الخارجية الأمريكية تتعهد بمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين روسيا تطالب جوجل بفرض غرامة بقيمة 98 مليون دولار روسيا تكشف عن سلاح فتاك جديد يفاجئ الغرب والشرق
تواصل الحكومة اليمنية تدابيرها الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإعادة تفعيل المؤسسات في سياق خطتها للسيطرة على الأسواق وحماية أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الصعبة، بخاصة بعد ما تحقق في الأيام الأخيرة من تحسن ملحوظ عقب إعادة تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني.
في هذا السياق أصدر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أمس (الجمعة)، القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وقضت المادة الأولى من القرار بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشائها.
وقضت المادة الثانية بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعد جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة، ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار، وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقاً للآلية المقرة.
وقضت المادتان الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتنفيذه من قبل المعنيين كل فيما يخصه