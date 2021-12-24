أول تعليق لمحافظ شبوة ”بن عديو“ بعد أنباء اقالته وانتفاضة ”الوفاء“ الداعمة له: ”ثقتنا في النصر لليمن لا حدود لها“

الجمعة 24 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال محافظ محافظة شبوة (شرق اليمن)، الجمعة 24 ديسمبر/كانون أول، إن استعادة الدولة اليمنية ورفع راية اليمن الكبير، هي الغاية التي تسكن نفوس أحرار اليمن.

جاء ذلك، في تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر”، بالتزامن مع خروج مئات المتظاهرين من أبناء محافظة شبوة، رفضاً للأنباء التي تفيد بقرب صدور قرارات رئاسية لإقالته من منصبه.

وأضاف قائلاً: “ذلك هو الاتجاه الذي تشير إليه بوصلتنا الوطنية، تحية للذين يضعون رفع راية اليمن الكبير نصب أعينهم ويندفعون للدفاع عنه وتحية وفاء لمن عبر عن مشاعره الوطنية بتلقائية، معركتنا واحدة وثقتنا في النصر لليمن لا حدود لها”.

وحظيت تغريدة “بن عديو” بتفاعل كبير في وقتٍ قياسيٍ قصير، وأثنى المئات من المغردين والنشطاء على دوره في إدارة المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيدين بالتنمية والنهضة التي شهدتها المحافظة.

وفي وقت سابق من الجمعة، تظاهر المئات من أبناء محافظة شبوة اليمنية، تأييدًا للسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو ورفضاً لأي محاولات تهدف إلى إقالته.

وردد المحتجون الذين توافدوا من مختلف مديريات المحافظة بهتافات مؤيدة للمحافظ ومشيدة بالمنجزات التي تحققت في عهده.

وطالب بيان صادر عن المحتجين، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالعدول عن أي قرار يستهدف المحافظ محمد صالح بن عديو رجل التنمية والدولة، على حد وصفهم.

وقالوا إن” أي محاولة تستهدف قيادة المحافظة هي عقاب لشبوة وجميع أبنائها على مواقفهم الداعمة للدولة والشرعية”، مؤكدين استمرارهم في التعبير عن مواقفهم وإيصال رسائلهم بكافة الطرق السلمية الداعمة لمصلحة شبوة وأبنائها.

وشهدت محافظة شبوة اليمنية الغنية بالنفط والغاز، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بعد أن ظلت محرومة من أبسط الخدمات الأساسية طوال العقود الماضية.