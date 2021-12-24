أول تعليق لمحافظ شبوة ”بن عديو“ بعد أنباء اقالته وانتفاضة ”الوفاء“ الداعمة له: ”ثقتنا في النصر لليمن لا حدود لها“ أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن الأموال التي سددتها تركيا للبنك الدولي وما تملكه حاليا من احتياط نقدي الخارجية الأمريكية تتعهد بمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين روسيا تطالب جوجل بفرض غرامة بقيمة 98 مليون دولار روسيا تكشف عن سلاح فتاك جديد يفاجئ الغرب والشرق تقدم كبير للقوات المشتركة غربي تعز باحثون كبار يفجرون مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار متحور كورونا المليشيات الحوثية تستهدف إثنين من مراسلي قناة يمن شباب بمحافظة مأرب الكشف عن محادثات جارية بين ”الحوثي “و”تنظيم القاعدة“ ودراسة حديثة تبين كيف ساعد التنظيم الجماعة في أخطر أزماتها تقرير لمعهد جيتستون الأمريكي يكشف متى ستصبح ايران دولة نوووية ودور إدارة بايدن في ذلك
قال محافظ محافظة شبوة (شرق اليمن)، الجمعة 24 ديسمبر/كانون أول، إن استعادة الدولة اليمنية ورفع راية اليمن الكبير، هي الغاية التي تسكن نفوس أحرار اليمن.
جاء ذلك، في تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر”، بالتزامن مع خروج مئات المتظاهرين من أبناء محافظة شبوة، رفضاً للأنباء التي تفيد بقرب صدور قرارات رئاسية لإقالته من منصبه.
وأضاف قائلاً: “ذلك هو الاتجاه الذي تشير إليه بوصلتنا الوطنية، تحية للذين يضعون رفع راية اليمن الكبير نصب أعينهم ويندفعون للدفاع عنه وتحية وفاء لمن عبر عن مشاعره الوطنية بتلقائية، معركتنا واحدة وثقتنا في النصر لليمن لا حدود لها”.
وحظيت تغريدة “بن عديو” بتفاعل كبير في وقتٍ قياسيٍ قصير، وأثنى المئات من المغردين والنشطاء على دوره في إدارة المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيدين بالتنمية والنهضة التي شهدتها المحافظة.
وفي وقت سابق من الجمعة، تظاهر المئات من أبناء محافظة شبوة اليمنية، تأييدًا للسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو ورفضاً لأي محاولات تهدف إلى إقالته.
وردد المحتجون الذين توافدوا من مختلف مديريات المحافظة بهتافات مؤيدة للمحافظ ومشيدة بالمنجزات التي تحققت في عهده.
وطالب بيان صادر عن المحتجين، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالعدول عن أي قرار يستهدف المحافظ محمد صالح بن عديو رجل التنمية والدولة، على حد وصفهم.
وقالوا إن” أي محاولة تستهدف قيادة المحافظة هي عقاب لشبوة وجميع أبنائها على مواقفهم الداعمة للدولة والشرعية”، مؤكدين استمرارهم في التعبير عن مواقفهم وإيصال رسائلهم بكافة الطرق السلمية الداعمة لمصلحة شبوة وأبنائها.
وشهدت محافظة شبوة اليمنية الغنية بالنفط والغاز، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بعد أن ظلت محرومة من أبسط الخدمات الأساسية طوال العقود الماضية.