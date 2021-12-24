أردوغان يفاجئ الاتراك والعالم عن الأموال التي سددتها تركيا للبنك الدولي وما تملكه حاليا من احتياط نقدي

الجمعة 24 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس- الاناضول

عدد القراءات 300

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في اسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه".

ولفت إلى أن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار عندما تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة (عام 2002)، مشيرا إلى أنهم سددوا آخر قسط عام 2013، وأغلقوا هذا الملف.

من ناحية أخرى، حث أردوغان من رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا على خفضها بنفس الشكل إثر انتعاش الليرة التركية.

وقال: "ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة".

وتعهد أردوغان بمتابعة هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب.

وأشار إلى أن الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادها.

ونوه أن تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في أشهر الصيف المقبل، بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.

وجدد تأكيده على ترك حكومته السياسة الاقتصادية التقليدية القائمة على محاولة كبح التضخم عبر أسعار فائدة مرتفعة، والتوجه عوضا عن ذلك نحو النمو عبر زيادة الاستثمار والتوظيف والانتاج والصادرات وتحقيق فائض في الحساب الجاري.

والإثنين، أعلن أردوغان إطلاق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، ما أدى إلى انتعاش العملة المحلية بشكل كبير.