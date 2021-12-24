الخارجية الأمريكية تتعهد بمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري".
وقالت إن "تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن".
وأضافت أن "دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك شركاءنا".
كما دعت الخارجية الأمريكية أطراف الصراع في اليمن إلى التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.