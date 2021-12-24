روسيا تطالب جوجل بفرض غرامة بقيمة 98 مليون دولار

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فرضت محكمة روسية غرامة على شركة ألفابت، الشركة القابضة لشركة جوجل، بقيمة 2ر7 مليار روبل (98 مليون دولار أمريكي) بسبب عدم حذفها لمحتوى محظور، وهي أكبر غرامة من نوعها ، فيما تزيد السلطات الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وأشارت المحكمة الروسية إلى عدم التزام الشركة المتكرر بأوامر حذف المحتوى. وتم حساب الغرامة بناء على عائدات جوجل.
وتدفع روسيا جوجل وشركات إنترنت خارجية أخرى إلى الالتزام بقوانينها الصارمة على نحو متزايد بشأن حظر المحتوى وإضفاء الصبغة المحلية على البيانات. وعادة ما كانت الغرامات، قبل الغرامة الأخيرة، تبلغ أقل من مليون دولار.
ولم ترد شركة جوجل على الفور على طلب للإدلاء بتصريح.